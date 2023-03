Studenti e prof del Politecnico al San Paolo: lezione 'itinerante' per i ragazzi del corso di rigenerazione urbana

Gli studenti del Politecnico di Bari a 'lezione' per le strade del quartiere San Paolo. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un nuovo protocollo di intesa siglato nei giorni scorsi tra Città di Bari, Municipio III, Uniba e Politecnico di Bari, nel solco di un'esperienza già avviata negli anni scorsi.

Protagonisti della lezione di ieri gli studenti del corso di rigenerazione urbana e territoriale del Dipartimento DICATECh del Poliba, accompagnati dalla professoressa Laura Grassini.

"Con loro - scrive su Fb il presidente del Municipio III, Nicola Schingaro - abbiamo fatto un breve tuffo nel passato ripercorrendo la storia del quartiere. E da qui, abbiamo provato ad immaginare scenari futuri, ovvero, quali interventi potrebbero concretamente migliorare la qualità della vita nel quartiere".

Il prossimo 15 marzo alle 9.30 presso il Centro Diurno Cunegonda, annuncia ancora Schingaro, si terrà un incontro durante il quale saranno presentati alcuni progetti di riqualificazione di alcune aree del quartiere elaborate dagli studenti dello scorso anno accademico. "Non sarà solo l’occasione di una sorta di passaggio di consegna di quel lavoro agli studenti di quest’anno, ma sarà anche, e soprattutto, un importante momento di #partecipazione in cui saranno coinvolti anche i giovani studenti delle scuole secondarie di I grado del territorio, i quali – ne sono certo – saranno pronti a tempestarci di domande, ad evidenziare i problemi, ad esprimere bisogni, ma soprattutto a fornirci delle loro visioni sul quartiere che vorrebbero. In fondo, spesso, ciò che chiamiamo presente altro non è che una combinazione di un frammento del passato con un frammento del futuro. Pertanto, associazioni, cittadini, consiglieri, vi aspettiamo: siete tutti invitati".