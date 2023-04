Torna il fratino sulla costa barese: le uova dei volatili depositate sulla spiaggia di Torre Quetta

"Anche quest'anno il fratino è tornato e ha nidificato sulle nostre coste, nel tratto di Torre Quetta vicino il canale Valenzano", lo annuncia l'assessore all'Ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli con un post sulla sua pagina facebook. La specie del piccolo volatile migratore nidificante ha scelto ancora una volta la costa barese nel suo periodo riproduttivo.

"Un ritorno importante che conferma ancora una volta l'ottima qualità dell'acqua e dell'ambiente - sottolinea Petruzzelli - E quindi, anche quest'anno, abbiamo il dovere di tutelarlo anche perché il fratino è una specie a rischio di estinzione che ha scelto le nostre coste per riprodursi. Ecco perché oggi, insieme alla associazione LitorAli, siamo venuti a Torre Quetta per transennare la zona in cui abbiamo trovato le uova e i nidi".

L'assessore conclude il post con un monito ai cittadini: "In queste giornate di festa in cui magari veniamo a fare una passeggiata con i nostri amici a 4 zampe o con i bambini e una palla, prestiamo attenzione a non calpestare questa zona dove ci sono i fratini e i loro nidi e a rispettare i divieti di transito. È importante proteggerli".