Le uova di Pasqua del Bari "hanno un cattivo odore", scoppia la polemica. Il club: "Noi danneggiati"

Le Uova di Pasqua del Bari calcio hanno un "cattivo odore": una polemica scoppiata, nei giorni delle Feste, attraverso i social dopo numerose segnalazioni di utenti che avevano acquistato il prodotto con il marchio della Ssc Bari, realizzato con la collaborazione di Dolci Preziosi.

Il club calcistico, in una nota, ha spiegato che "non ha né prodotto né distribuito le suddette 'Uova di Pasqua', avendo concesso una licenza d'uso del marchio a società specializzata del settore, che opera a livello internazionale, vantando partner di caratura mondiale. Si informa, inoltre, che è già stato richiesto al licenziatario di sospendere immediatamente la diffusione e la commercializzazione delle 'Uova di Pasqua' e di ogni altro prodotto realizzato a marchio SSC Bari, nonché di proporre forme di indennizzo per gli acquirenti. SSC Bari, danneggiata nell'immagine al pari dei tanti tifosi delusi, si é riservata ogni azione nei confronti della licenziataria e tutelerà i propri diritti in ogni competente sede" conclude la nota.

Interpellata da varie testate giornalistiche e da utenti, la Dolci Preziosi si definisce "rammaricata" per l'accaduto, confermando di operare "con elevati standard qualitativi e di sicurezza per garantire una qualità in linea con le aspettative" dei consumatori, annunciando verifiche sul caso.