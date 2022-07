Le "buone pratiche" sostenibili e green per le città del futuro: a Bari la quarta edizione del festival Urbact

Le migliori esperienze urbane italiane raccontate a Bari nel corso della IV edizione dell'Urbact, il festival delle buone pratiche. L'evento organizzato dall'Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, consente di confrontare ed analizzare le esperienze delle città europee alle prese con il programma comunitario sullo sviluppo sostenibile. Il calendario del festival, che si concluderà domani, prevede una serie di dibattiti sulle soluzioni realizzate, tramite i finanziamenti europei, per costruire città "a misura di cittadino".

Parteciperanno ai dibattiti Paolo Verri, già direttore del Piano strategico di Torino e di "Matera capitale europea della Cultura 2019", e Carlos Moreno, accademico franco colombiano, teorico del concetto “città dei 15 minuti”, applicato a Parigi dalla sindaca Anne Hildago. Il festival vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti istituzionali nazionali, regionali e la testimonianza diretta di oltre 20 città italiane impegnate nei network Urbact.

"Dobbiamo investire per accorciare le distanze tra centro e periferie - ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro - Nelle città si concentrano le vere sfide del futuro: il cambiamento climatico, le migrazioni, la crisi demografica. Il festival Urbact offrirà, ai sindaci di tutta Italia ed ai cittadini, un canale privilegiato di confronto e di scambio tra addetti ai lavori, che porteranno a Bari esperienze e testimonianze di realtà urbane provenienti da tutto il mondo".

Questa due giorni di confronto ed apprendimento - ha sottolineato L'assessora ai Fondi Comunitari, Paola Romano - ci darà ulteriori elementi per prepararci ai bandi Urbact del prossimo mese di ottobre, ai quali parteciperemo con convinzione. È dal confronto con esperienze avanzate, in Italia ed in Europa, che passa la possibilità di migliorarci e migliorare la nostra città”.

Durante l'evento saranno fornite le prime anticipazioni sul prossimo programma Urbact IV per i fondi 2021-2027 e sui bandi in uscita in autunno. L’evento si svolgerà tra il Museo Civico e la Biblioteca metropolitana De Gemmis, negli splendidi scenari del complesso di Santa Teresa dei Maschi. Sul sito del festival Urbact è possibile consultare il calendario completo degli eventi e prenotarsi.