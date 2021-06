Usura, il duro monito dell'arcivescovo Satriano: "E' un patto con il diavolo"

"L’usura è un patto con il diavolo, sconvolge l’esistenza e ribalta le coscienze. L’usuraio nel suo stile è come il demonio, opera sottotraccia e nel silenzio". Sono le dure dell'Arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, pronunciate durante l'omelia della celebrazione eucaristica per il 60esimo anniversario di ordinazione presbiterale di monsignor Alberto D'Urso.

Prendendo spunto dal Vangelo, all'interno dell'Oasi Santa Maria di Cassano delle Murge, Satriano ha sottolineato che "per passare all’altra riva, cioè per uscire dall’usura, è necessario avere il coraggio di spogliare se stessi, lasciare false certezze e garanzie terrene, e seguire Gesù"

Satriano nel ringraziare monsignor D’Urso e tutti i volontari della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari per aver rotto in oltre 25 anni l’omertà in cui naviga l’usura, li ha esortati a “continuare la sfida riattivando percorsi educativi nel segno del vangelo”. Dal Segretario di Stato Cardinal Pietro Parolin è giunto il messaggio di felicitazioni e benedizione a Mons. D’Urso e a tutti i presenti alla celebrazione di Papa Francesco mentre invoca su di lui ulteriore effusione di grazie celesti per sempre più fecondo servizio ecclesiale. La celebrazione eucaristica è stata concelebrata monsignor Domenico Ciavarella vicario generale dell’arcidiocesi, don Giovanni Giusto vicario episcopale territoriale, Don Giuseppe Bozzi, consigliere della Fondazione Antiusura di Bari, don Basilio Gavazzeni, vice-presidente della Consulta nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II”, Don Antonio Parisi e tanti altri sacerdoti. Tra le autorità il sindaco Maria Pia Di Medio e il presidente del Consiglio comunale Antonella Cassano di Cassano Murge, e il professor Giovanni Procacci già senatore della Repubblica.