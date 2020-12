Vaccine Day, in aeroporto a Bari l'arrivo delle dosi: oggi la consegna al Policlinico per la distribuzione e le prime vaccinazioni

Tutto pronto anche in Puglia per il 'Vaccine day'. Nella tarda serata di ieri all'aeroporto di Bari è atterrato l'aereo militare che ha portato in Puglie le prime 505 di vaccino anticovid destinate alla nostra regione. Questa mattina le fiale verranno consegnate al Policlinico di Bari: a prenderle in consegna sarà la dottoressa Maria Dell'Aera, responsabile della farmacia ospedaliera, che le suddividerà nei contenitori termici destinati ai punti di vaccinazione delle 6 province pugliesi. Il vaccino in questa fase viene trasportato e conservato a una temperatura tra 2 e 8°C.

AGGIORNAMENTO: LA CONSEGNA DELLE DOSI E LE PRIME VACCINAZIONI AL POLICLINICO

Successivamente dall'area antistante la farmacia partiranno le auto aziendali delle ASL per la consegna dei vaccini nei punti di somministrazione individuati dalle singole aziende ospedaliere. Saranno quindi effettuate le prime somministrazioni: nella sala donatori del Centro Trasfusionale avverrà la somministrazione del primo vaccino pugliese alla dottoressa Lidia Dalfino, dirigente medico della rianimazione Covid del Policlinico di Bari. A seguire saranno vaccinate la specializzanda Lucilla Crudele e l'infermiera Anna Ventrella in servizio al Pronto Soccorso.