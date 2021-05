Vaccini agli over 50, da lunedì agende aperte per le prenotazioni: ecco come fare

La Puglia apre le prenotazioni per il vaccino alle persone dai 59 a 50 anni. Si parte lunedì maggio con i 59enni, per poi procedere per progressivamente per anni di nascita. L'avvio delle somministrazioni è previsto dal 12 maggio 2021.

Come reso noto oggi attraverso la piattaforma 'La Puglia ti vaccina', cambiano le modalità di adesione alla campagna vaccinale, che avviene ora con sistema di prenotazione 'attiva' e non più con la conferma di un appuntamento già calendarizzato. Parallelamente, proseguono anche le prenotazioni per chi ha più di 60 anni e non ha ancora aderito.

Chi può prenotare e quando

Le persone nate nel 1962 e 1963 e le persone dai 60 anni in su possono prenotare da lunedì 10 maggio alle 14. La prenotazione delle persone nate tra il 1964 e il 1971 procede in ordine di anzianità secondo il calendario che sarà pubblicato su La Puglia ti vaccina.

Come

L’appuntamento può essere prenotato o spostato con tre modalità: online, tramite la piattaforma La Puglia ti vaccina. L’accesso avviene tramite SPID o con tessera sanitaria e codice fiscale; tramite numero verde 800 713931, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20; presso le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.

Le persone dai 60 anni in su che hanno già una data assegnata non devono cambiarla.