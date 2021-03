Prosegue la vaccinazione anti Covid a Bari: over 80, equipe a domicilio tra Murattiano e Madonnella. Personale scuola, terminato 1° giro

La Asl di Bari ha concluso oggi le somministrazioni di Astrazeneca per gli operatori scolastici con le ultime 250 vaccinazioni eseguite in giornata nella palestra Valente a Molfetta.

La Asl di Bari ha concluso oggi le somministrazioni di Astrazeneca per gli operatori scolastici con le ultime 250 vaccinazioni eseguite in giornata nella palestra Valente a Molfetta. Lo comunica la Regione In una nota. Sono in totale 28.268 gli operatori scolastici tra personale docente e non docente ad aver ricevuto la prima dose di vaccino. Si sono concluse regolarmente anche le prime 400 somministrazioni effettuate nell’hub Fiera attivato questa mattina all’interno del padiglione 7 della Fiera del Levante che ha ospitato over 80 e operatori sanitari convenzionati

L’hub Fiera a partire da domani accoglierà altri ultraottantenni che hanno prenotato la vaccinazione, sono finora 44.510 gli over 80 vaccinati nelle strutture della Asl. In giornata sono proseguite anche le somministrazioni in favore delle forze dell’ordine per un totale di 5.311 prime dosi già erogate. Procede inoltre l’attività delle vaccinazioni a domicilio: nel pomeriggio l’equipe predisposta del Dipartimento di prevenzione a bordo di un’ambulanza dedicata ha raggiunto i quartieri Madonnella e Murattiano a Bari per somministrare il vaccino agli anziani impossibilitati a raggiungere gli ambulatori.