Dall'11 ottobre al via la campagna vaccinale antinfluenza della Regione Puglia: prenotate 1 milione di dosi

Un milione di dosi del vaccino antinfluenzale: è quanto prenotato dalla Regione Puglia in vista della campagna vaccinale 2023-2024 che partirà il prossimo 11 ottobre. L'obiettivo è immunizzare fin da subito le fasce di rischio della popolazione, ovvero gli over 65 anni e i cittadini 'fragili'.

Complessivamente ci si aspetta un risultato del 75% di copertura generale della popolazione. Il Dipartimento regionale Salute ha inviato circolari ad Asl, medici e strutture ospedaliere per predisporre il tutto in vista dell'avvio della campagna, per la quale vi è un accordo anche tra Regione e medici di famiglia.