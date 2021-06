L'Asl Bari conclude le vaccinazioni per i maturandi, oltre il 75% degli studenti ha aderito

I dati della campagna vaccinale avviata domenica scorsa in favore dei ragazzi che stanno per affrontare l'esame di maturità. Solo nell'hub Fiera le somministrazioni sono state 2500

Si conclude oggi la campagna vaccinale della Asl Bari destinata ai maturandi, "con una elevata percentuale di adesione". Stando a una prima analisi dei dati raccolti dal Dipartimento di prevenzione - rende noto la Asl Bari - è emerso infatti che il 75-80 per cento dei 12mila studenti dell’ultimo anno censiti dall’ufficio scolastico provinciale ha ricevuto la prima dose di vaccino. Un dato che secondo l'Asl potrebbe aumentare visto che le somministrazioni sono oggi ancora in corso nei punti-vaccino della Asl. In hub Fiera finora sono stati vaccinati con prima dose 2.500 maturandi: oggi toccherà agli studenti degli istituti Giulio Cesare e Lenoci.

“Come da cronoprogramma stabilito in accordo con la Regione, terminiamo oggi le somministrazioni della prima dose di vaccino per gli studenti dell’ultimo anno - commenta il Dg Antonio Sanguedolce - registrando una sorprendente adesione dei ragazzi che hanno dato prova di responsabilità e altruismo scegliendo di vaccinarsi per proteggere prima di tutto gli altri e anche se stessi. Il Dipartimento di prevenzione ha fatto un lavoro capillare e puntuale nel contattare tutte le Scuole della provincia - prosegue il Dg- e nell’organizzare nel corso della settimana sedute vaccinali negli hub con percorsi e fasce orarie a loro dedicati”.

Intanto prosegue la campagna di immunizzazione delle fasce di età e delle categorie previste: sono più di 10mila le somministrazioni delle ultime 24 ore nei punti vaccino aziendali di cui 7.922 prime dosi e 2.224 seconde e 1.232 riservate a soggetti vulnerabili per patologia.