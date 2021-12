Vaccini ai bimbi dai 5 agli undici anni, altre 800 somministrazioni in programma nel Barese

Dopo la giornata di avvio di ieri, prosegue la campagna vaccinale pediatrica della Asl Bari. Oggi in programma oltre 800 somministrazioni in tutta la provincia rivolte ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

“C’è fermento nelle scuole e tra le famiglie per accedere alla prima vaccinazione anti Covid – spiega il direttore generale della Asl Bari Sanguedolce – il Dipartimento di prevenzione sta continuando a fissare le agende delle somministrazioni di concerto con gli istituti scolastici e non si fermerà per tutto il periodo delle feste. Percepiamo già dalle prime ore di avvio delle vaccinazioni ai bambini – aggiunge – una grande adesione da parte dei genitori e questo è un ottimo segnale per raggiungere la copertura anche tra i più piccoli che vanno protetti dal rischio di infezione”.

A Capurso, a partire dalle 15 di oggi, sarà il villaggio di Babbo Natale ad accogliere i bambini e le bambine di due istituti comprensivi San Giovanni Bosco – Venisti e Savio-Montalcini. Da oggi pomeriggio fino al 22 dicembre gli operatori sanitari cureranno le procedure vaccinali accompagnando le famiglie in tutto il percorso della somministrazione: dall’accoglienza alla iniezione, fino alla osservazione post vaccino. A Bari sedute vaccinali oggi pomeriggio con medici, infermieri, pediatri e assistenti sanitari anche nella scuola Umberto I San Nicola dove accederanno 153 alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e all’interno dell’istituto comprensivo Japigia Verga dove sono in programma ulteriori 100 somministrazioni. Per la prima volta diventa hub pediatrico anche il punto vaccini a Catino, dove sono state fissate due sedute: una nel pomeriggio di oggi e l’altra domenica 19 dicembre per 300 prime dosi pediatriche. A Valenzano, l’hub in via Carducci sarà esclusivamente riservato a 140 gli alunni delle scuole Monte San Michele, Istituto Capozzi Galilei e Circolo didattico Giovanni XXIII. In provincia a Gravina in Puglia l’hub Fiera San Giorgio accoglierà 75 alunni della scuola Don Saverio Valerio pronti a ricevere la prima dose. A Molfetta 162 alunni della scuola Don Bavaro Marcon saranno vaccinati all’interno dell’hub stadio dell’atletica Cozzoli a partire dalle 15 in poi.