Caos vaccini in Fiera, l'Asl: "Si sono presentate un centinaio di persone malinformate e non prenotate"

Le vaccinazioni programmate erano circa 360, per gli ultraottantenni 150 e 210 per persone con disabilità e in cura oncologica ma loro si sono aggiunti almeno un centinaio di familiari, accompagnatori e assistenti non in lista

Le vaccinazioni programmate erano circa 360. Per gli ultraottantenni 150 e 210 per persone con disabilità e in cura oncologica. Tutti con appuntamento. Ma a loro si sono aggiunti almeno un centinaio di familiari, accompagnatori e assistenti, che avevano avuto come informazione attraverso le associazioni di supporto quella di poter ricevere la dose nella mattinata. È nato così il caos della mattina del 9 aprile all’hub vaccinale nello spazio 7 della Fiera del Levante. A dare una spiegazione di ciò che è accaduto è l’ufficio stampa dell’Asl di Bari, che esprime il rammarico per i disagi ma allo stesso tempo sottolinea come da sabato 10 aprile gli appuntamento per i pazienti oncologici codice ai 048 e disabili avranno appuntamenti scaglionati a orari differenti: alle 11, 13 e 14.

Attorno alle 9 del mattino di venerdì, infatti, si sono creati assembramenti e caos, con urla e interventi di polizia locale e Protezione civile proprio per riorganizzare l’accoglienza delle persone in attesa della dose Pfizer. Nella stessa ora si sono presentate anche persone non prenotate perché da alcune associazioni di supporto era stata data un’informazione imprecisa, dovuta a una comunicazione interna tra l’Asl e le stesse associazioni, sull’allargamento della platea dei vaccinati fino a 200 al giorno, ma solo con prenotazione.

Nell’hub della Fiera si continuerà a viaggiare per il momento sulle 400 somministrazioni giorno (i medici di medicina generale si sono rivolti invece alla sede solo per ritirare le dosi prenotate per i propri pazienti) . In tutte le sedi Asl sono state 4 mila le dosi inoculate complessivamente in tutta la giornata.