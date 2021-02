Vaccini antiCovid, i medici di base: "Disponibili a farli ma servono frigo adatti e mezzora a dose, così non riusciamo"

Difficoltà tecniche nella gestione dei flaconi, mancanza di personale infermieristico e, soprattutto, delle dosi, in arrivo per un terzo rispetto al previsto. In settimana Regione Puglia e rappresentanti dei medici di base e dei pediatri si incontreranno nuovamente. Dopo la riunione di martedì 16 febbraio con il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, a stretto giro va organizzata la campagna vaccinale antiCovid Pfizer e Moderna per gli ultraottantenni, che vedrà il coinvolgimento dei dottori di famiglia. Poi toccherà a quella del personale scolastico, universitario e delle forze di polizia, con AstraZeneca. Ma i problemi tecnici e logistici sono ancora tanti. A cominciare dalla gestione delle dosi dei vaccini Pfizer, molto più complicata di AstraZeneca, per la conservazione a bassissime temperature. Un dettaglio che complica oltremodo l’eventuale servizio dei medici e che comporta un notevole dispendio di tempo per ogni vaccinazione, considerando i grandi numeri ai quali è destinato (sono oltre 115mila i pugliesi over 80 che si sono prenotati sulle varie piattaforme attivate per la vaccinazione contro il Covid -19 secondo i dati registrati dalla Regione alle 18 del 16 febbraio).

“Non abbiamo – spiega Francesco Pazienza, segretario regionale del Sindacato medici italiani (Smi) e portavoce intersindacale di un’aggregazione di cinque sigle, tra cui Cgil Medici – frigoriferi in grado di reggere quelle temperature. Ma ci sono anche limiti dettati dai tempi, lunghi, e dalla risorse di personale. Io sono stato vaccinato, per completare una singola operazione ci vuole almeno mezzora, divisa tra parte burocratica, l’inoculamento e l’osservazione di circa 20 minuti per gli effetti collaterali. Soprattutto per gli anziani. È necessario per ogni flacone un’equipe di sei persone, se consideriamo poi le vaccinazioni a domicilio, per ogni paziente sarebbe necessaria un’ora. Da soli per noi diventa impossibile, uno spreco di energie. Con AstraZeneca l’operazione, invece, è più agevole”.Serve organizzarsi e vaccinare al più presto, ma con gli attuali livelli di approvvigionamento delle case farmaceutiche i tempi rischiano di allungarsi a dismisura.

“La mia idea personale – aggiunge Pazienza – è che per fare grossi numeri si potrebbero utilizzare i grandi spazi, come ad esempio le fiere, e mobilitare il personale amministrativo messo a disposizione dai Comuni per sbrigare le faccende burocratiche. Così si potrebbe organizzare una campagna a tappeto con grossi numeri, con una mobilitazione generale. Nel Lazio lo hanno fatto a Fiumicino”.Ma su tempi, modalità e numeri rimangono le incertezze. “La nostra disponibilità c’è – sottolinea Pazienza -, certo non si può fare filosofia in questo momento, se siamo convinti che l’unica arma che abbiamo contro il virus è quella dei vaccini. Ma il primo problema restano le forniture. La Regione è in affanno, come le altre. Per questo si attende il nullaosta dell’Agenzia per il farmaco all’utilizzo di AtraZeneca fino ai 65 anni. In Inghilterra già lo fanno e a noi servirebbe per il personale scolastico. La metà è sopra i 55 anni, il limite finora consigliato per la sua somministrazione”.

