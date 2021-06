In Puglia l'86% degli ultraottantenni ha completato la vaccinazione anti-covid. Somministrato quasi il 95% delle dosi ricevute

L'85,6% dei over 80 pugliesi ha completato il ciclo vaccinale con la somministrazione anche della seconda dose. E' quanto emerge dal monitoraggio giornaliero del ministero della Salute, aggiornato alle 6:12 di oggi. Il report fornisce un quadro costantemente aggiornato della campagna anticovid nelle regioni: con il 94,6% delle dosi di vaccino ricevute somministrate, la Puglia è attualmente quarta in Italia con l'Abruzzo, preceduta da Lombardia, Umbria e Marche.

Per quanto riguarda la copertura vaccinale delle diverse fasce d'età, , il 38,27% di chi ha tra i 70 e i 79 anni ha ricevuto anche la seconda dose di vaccino (percentuale al l'87,5% per la prima dose). Tra chi ha 60-69 anni il 31,9% ha ricevuto anche la seconda dose, mentre il 58,1% degli under 60 ha ricevuto solo la prima dose come il 33,9% di chi ha tra i 40 e i 49 anni. Il 21,4% di chi ha tra i 30 e i 39 anni ha ricevuto una dose di vaccino come il 14,8% di chi ha tra 20 e 29 anni e il 9,3% di chi ha tra 16 e 19 anni.