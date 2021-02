Individuati i luoghi per vaccinare gli ultra 80enni a Bari e in provincia: il via dal 22 febbraio

Il Dipartimento Asl ha assicurato, inoltre, l'avvio della vaccinazione in favore del personale scolastico sotto ai 55 anni e nel contempo è stata concordata la programmazione vaccinale per gli operatori under 55 di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza

Sono stati individuati gli hub per la vaccinazione anti Covid degli ultra 80enni a Bari e in provincia, in programma dal prossimo 22 febbraio: è quanto disposto dalla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Antonia Bellomo, allargata al Dipartimento Prevenzione Asl Bari, al Comune di Bari e ai vertici di Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza per predisporre misure di vigilanza a supporto dei siti.

Il Dipartimento Asl ha assicurato, inoltre, l'avvio della vaccinazione in favore del personale scolastico sotto ai 55 anni e nel contempo è stata concordata la programmazione vaccinale per gli operatori under 55 di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza della provincia di Bari, che avrà inizio nei prossimi giorni: "I rispettivi uffici sanitari delle Forze di Polizia - spiega la Prefettura - hanno assicurato l’immediata disponibilità ad effettuare direttamente le somministrazioni al proprio personale interessato".