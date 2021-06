Vaccini, a Bari e provincia più di 31mila somministrazioni in 48 ore. Il 66% dei cittadini ha ricevuto almeno la prima dose

Sono stati più di 31mila in 48 ore i vaccini somministrati negli hub di Bari e provincia tra il 24 e 25 giugno. Sono i numeri della Asl Bari forniti nel report quotidiano diffuso dalla Regione. Nei due giorni citati, la Asl di Bari "ha recuperato gran parte delle vaccinazioni rinviate il 23 giugno scorso".

Nella sola giornata del 25 giugno - si legge nel report - sono state eseguite 13.889 inoculazioni, di cui 7.032 prime dosi e 6.857 seconde. 1.500 dosi sono state riservate a soggetti vulnerabili per patologia e 2.074 (232 prime dosi, 1.842 seconde) sono state somministrate dai medici di medicina generale in studio, a domicilio o sedi ASL. Nella mattinata di oggi, presso il Centro di Neuropsichiatria infantile “Colli-Grisoni” di Bari, una nuova seduta dedicata ai soggetti più fragili: vaccinati 91 minori autistici.

La campagna di vaccinazione prosegue secondo i programmi, garantendo una copertura vaccinale progressivamente sempre più elevata: il 66 per cento della popolazione vaccinabile (dai 12 anni in poi) ha ricevuto almeno la prima dose, mentre il 31 per cento ha completato il ciclo di immunizzazione. Tra le fasce d’età più esposte al rischio, il 92 per cento dei residenti dai 60 anni in poi è stato vaccinato almeno con una dose. Percentuali in crescita anche tra le generazioni più giovani: vaccinati con una dose l’82% dei 50enni, il 71% dei 40enni, il 43% dei 30enni e il 32% dei 20enni.

In tutta la regione, sono complessivamente 3.380.617 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91.3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.701.619.