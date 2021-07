Avanza la campagna vaccinale in Puglia: a Bari oltre 7 su 10 hanno ricevuto la prima dose. Il 40% già immunizzato

Sono complessivamente 3.636.442 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale), il 90,9% di 4.000.495, consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza.

E' cominciato, intanto, un weekend intenso di somministrazioni di vaccino anti Covid in tutti i centri della Asl di Bari. Soltanto nell’hub Fiera del Levante a Bari alle 13 di oggi sono stati già somministrati oltre mille vaccini. Una campagna di immunizzazione che continua a mantenere un andamento sostenuto per assicurare prime e seconde dosi. Lo conferma anche il bilancio delle vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore, pari a 13.012, di cui 3.311 prime dosi e 9.701 seconde. In alcuni hub della provincia sono state raggiunte le 1200 somministrazioni in un giorno. Continua inoltre l’attività vaccinale a cura dei medici di Medicina generale che soltanto ieri hanno garantito 3.198 iniezioni (219 prime dosi, 2.979 seconde). Intanto quasi sette residenti su 10 (il 69%) sono stati vaccinati con almeno una dose e il 31 per cento le ha ricevute entrambe. U

na percentuale che nella città di Bari sale sino al 71% immunizzato con una dose e al 40% con prima e seconda. La campagna di immunizzazione della popolazione, in modo particolare, è molto avanti tra le generazioni più anziane: il 94% degli over 80 e degli ultrasettantenni è stato vaccinato con almeno una dose, così come il 90% dei sessantenni. La copertura cresce in modo marcato anche tra i 50-59enni (prima dose all’83%) e tra i 40enni (73%). E ugualmente tra i più giovani la vaccinazione avanza: il 53% dei trentenni ha già ricevuto la prima dose, al pari del 39% dei 20-29enni e del 22% dei giovanissimi tra 12 e 19 anni.