Lopalco soddisfatto dopo l'approvazione del vaccino anti Covid Astrazeneca: "Fugati dubbi sulle fasce d'età"

"L'autorizzazione da parte dell'Ema al vaccino Astrazeneca non può che essere una buona notizia. Una notizia che fuga anche i dubbi che erano sorti su possibili limitazioni sulle fasce di età, che invece non ci sono, essendo il vaccino autorizzato per tutti sopra i 18 anni". Lo afferma in una nota all'AdnKronos Salute l'assessore regionale pugliese alla Salute, Pier Luigi Lopalco, commentando l'approvazione del vaccino anti Covid dell'azienda anglo-svedese, sviluppato in collaborazione con l'Università di Oxford, da parte dell'ente regolatorio europeo.

Una buona notizia per Lopalco anche il fatto che siano confermati "i dati sull'efficacia che sale a oltre l'80% se il richiamo viene somministrato dopo le 12 settimane", conclude.