"Ore di attesa, file lunghissime e nessun distanziamento": disagi per l'open day dedicato alle vaccinazioni pediatriche a Triggiano

Un'attesa durata ore, tra file "lunghissime" all'esterno e all'interno dell'hub, e "nessuna distanza fra le persone". Sono i disagi segnalati da un cittadino a Baritoday, in relazione all'open day per le vaccinazioni anticovid pediatriche in programma questo pomeriggio all'hub di Triggiano.

"Apertura ore 15. Io sono arrivato alle 14.45 già con fila lunghissima - racconta l'uomo - In attesa all'esterno fino alle 17. Entrato nel centro altra fila lunghissima senza alcuna distanza fra le persone. Ho terminato alle 18.45. Organizzazione pessima". In un video inviato dal cittadino, si vedono numerose persone in attesa nell'hub, sedute una accanto all'altra o in piedi.

Per facilitare le vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, la Asl Bari ha organizzato, fino al 5 gennaio, sette giornate di somministrazioni 'a sportello' in alcuni hub del Barese. Il primo appuntamento, ieri a Mola, aveva già fatto registrare alcuni disagi, tanto che il sindaco della cittadina, Giuseppe Colonna, parlando di "una situazione complessa", dovuta "all’alto afflusso di persone da tutta la provincia di Bari", ha stabilito, di concerto con l'Asl, "che le giornate del 30 dicembre, 4 e 5 gennaio saranno riservate esclusivamente ai bimbi residenti a Mola".

(In foto: la situazione nell'hub immortalata dal cittadino)