Quattro 'Open day' con accesso senza prenotazione per vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni: l'hub dedicato è a Mola

L'Asl Bari ha organizzato, per i prossimi giorni, alcuni appuntamenti 'Open day' per la vaccinazione anti Covid dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. L'hub interessato è quello di Mola di Bari in via Ricciotto Canudo 12, al quale si potrà accedervi senza prenotazione.

Gli 'Open day' si svolgeranno il 28 dicembre (con orari 9-12 e 14,30-17,30), il 30 dicmebre (dalle 9 alle 12), il 4 gennaio (9-12 e 14,30-17-30) e il 5 gennaio (dalle 9 alle 12). Il 4 gennaio sarà a disposizione anche l'Hub di Molfetta.