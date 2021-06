La Puglia oltre 3,2 milioni di vaccinazioni effettuate. Domani lo stop di un giorno a Bari e provincia in attesa delle nuove forniture

Prosegue anche l’attività delle vaccinazioni all’interno degli hub interaziendali con il supporto del servizio Spesal del Dipartimento di prevenzione: oggi sono in corso a Molfetta le somministrazioni in favore di aziende attive nel settore del turismo e della ristorazione

Sono 3,225,253 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale), pari al 94.9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 3.399.214.

Intanto, l'Asl Bari ricorda che, per esigenze di riprogrammazione delle sedute vaccinali, gli hub domani si fermeranno per una sola giornata, in attesa delle imminenti nuove forniture di vaccino. Tutti gli appuntamenti previsti per domani, mercoledì 23 giugno, slittano dunque a giornate successive comprese fra il 24 e il 29 giugno. L’azienda sanitaria ha attivato i canali di comunicazione a disposizione, compreso l’invio di sms ai cittadini con l’indicazione del nuovo appuntamento.

In alternativa si può consultare la pagina del portale della Salute a questo link https://bit.ly/3xMLlg5 e il profilo social Facebook di Asl Bari. Nel frattempo, nelle ultime 24 ore sono state effettuate 12.079 somministrazioni, di cui 7.000 prime dosi e 5.079 seconde. Prosegue anche l’attività delle vaccinazioni all’interno degli hub interaziendali con il supporto del servizio Spesal del Dipartimento di prevenzione: oggi sono in corso a Molfetta le somministrazioni in favore di aziende attive nel settore del turismo e della ristorazione.