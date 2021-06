Oltre un barese su 2 ha già avuto la prima dose di vaccino: "Passo importante" ma la "maratona vaccinale continua"

Per l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, "l’adesione alla vaccinazione del 50% della popolazione è un risultato importante e non solo simbolico. Questo valore – sottolinea - si affianca alla evidenza che quasi il 90% della popolazione a più alto rischio, quella degli ultrasessantenni, è stata raggiunta dalla campagna vaccinale. Ottenere questi risultati nella maggiore area metropolitana della regione è un passo importante verso il superamento della pandemia".

"Stiamo affrontando una vera e propria maratona vaccinale – spiega il Direttore Generale dell'Asl Bari, Antonio Sanguedolce – in cui contano la capacità organizzativa, che migliora con l’esperienza e i continui “aggiustamenti”, e un doppio fattore umano. Da un lato il lavoro costante e metodico degli operatori sanitari e di tutti coloro che collaborano con essi, dal grande contributo offerto dalle amministrazioni comunali alla Protezione Civile e tutti i volontari; dall’altro l’adesione preziosa e consapevole dei cittadini, che hanno capito quanto sia fondamentale vaccinarsi. L’”effetto sociale” del vaccino fa il resto: ogni dose ricevuta da ognuno di noi, serve anche a proteggere l’intera comunità. Il virus si ferma col vaccino e tutti insieme. Risultati sostanzialmente replicati nei 12 Distretti Socio Sanitari della ASL Bari, dove la copertura media della popolazione generale dei 41 Comuni del territorio è pari al 47 per cento con una dose di vaccino e al 20 con entrambe.

Per quanto riguarda le categorie prioritarie, il 92 per cento degli ultraottantenni ha già ricevuto almeno una dose di vaccino (l’82% anche la seconda); così come il 92 per cento dei 70-79enni e l’86 per cento dei 60-69enni. In crescita anche le vaccinazioni nelle fasce d’età inferiori. Il 68% dei 50-59enni e il 38% dei 40-49enni hanno fatto la prima dose, mentre tra gli under 40 già 17 cittadini su cento hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino.