Sale ancora la copertura vaccinale nella città di Bari: l'87% degli over 12 ha completato il ciclo, prima dose per il 91%

Sale di un altro punto percentuale, rispetto a una settimana fa, il numero degli over 12 che nella città di Bari hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid: secondo gli ultimi dati comunicati dalla Asl, il capoluogo pugliese ha raggiunto l'87%, facendo registrare una delle copertura più alte. E' pari invece al 91% la percentuale di coloro che hanno ricevuto la prima dose.

Nel complesso, sul territorio provinciale la copertura vaccinale della popolazione over 12 ha guadagnato un altro punto percentuale raggiungendo l’86% con ciclo completo. Tra le diverse fasce d’età spicca la forte adesione della popolazione dai 60anni in poi, vaccinata al 97% con prima dose e al 95% con ciclo completo, con un dato elevatissimo fatto segnare dai 70-79enni: il 99% è vaccinato con una dose, il 97% completamente. Confortante anche la risposta dei giovanissimi tra 12 e 19 anni: quasi 8 su 10 (79%) hanno portato a termine la schedula vaccinale. A livello territoriale, 26 comuni su 41 dell’Area Metropolitana di Bari hanno raggiunto il 90% di vaccinati con almeno la prima dose, sempre con riferimento ai residenti dai 12 anni in poi, e in nove hanno già toccato quota 87% di residenti completamente vaccinati.

Se si considerano le ultime 24 ore, sono circa 3.600 le somministrazioni eseguite negli hub di Bari e provincia, per un totale di 1 milione e 925.583 dosi dall’inizio della campagna anti-Covid. In crescita, oltre le 2mila vaccinazioni, anche il computo delle terze dosi assicurate da operatori della ASL Bari a pazienti immunocompromessi e ospiti e personale di strutture residenziali per anziani. Sino ad oggi il Dipartimento di Prevenzione ha organizzato sedute vaccinali in 17 RSA, che saliranno a 21 con le quattro in programma quest’oggi a Cellamare, Adelfia, Rutigliano e Polignano. Sempre in giornata, sono in agenda 70 vaccinazioni riservate a cittadini stranieri trattenuti nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Bari.

Guardando ai dati regionali, sono 5.920.889 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’ 86.1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.874.649).