'Doppi' appuntamenti tra caldo e code negli hub baresi: settemila vaccinazioni in mezza giornata

Dopo i disagi di questa mattina, è migliorata la situazione nei centri vaccinali dell'Asl Bari, impegnati a recuperare le somministrazioni slittate ieri per mancanza di dosi

Sono 3.296.540 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89,4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.668.750).

Intanto, dopo i disagi di questa mattina, è migliorata la situazione negli hub vaccinali dell'Asl Bari, impegnati a recuperare le somministrazioni slittate ieri per mancanza di dosi. Un sovraccarico di lavoro poiché gli appuntamenti si sono aggiunti a quelli già fissati regolarmente per oggi. Una giornata non semplice anche a causa del grande caldo che ha rallentato ulteriormente le operazioni e provocato code estenuanti.

"Le somministrazioni non si sono fermate - spiega l'Asl in una nota - , grazie al supporto dei medici di Medicina generale che hanno effettuato circa 3mila vaccinazioni, per un totale di 988.844 vaccini finora erogati dalla azienda sanitaria barese". Alle 14 di oggi erano già 7mila le dosi somministrate.