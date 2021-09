Il vaccino anti Covid "ci salva la vita": la campagna di affissioni dei medici baresi per convincere gli indecisi

“Con la campagna abbiamo voluto rammentare l’esempio della difterite e delle terribili epidemie da vaiolo, per ricordare a tutti come la vaccinazione sia una conquista della scienza al servizio dell’umanità e abbia permesso di porre fine a malattie mortali o invalidanti" commenta Filippo Anelli, Presidente della Fnomceo e dell’Omceo Bari

"Il vaccino ci salva la vita. Vacciniamoci contro il Covid 19” è il messaggio lanciato dalla campagna pubblicitaria in affissione da domani a Bari, voluta dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici) per promuovere la vaccinazione contro il Covid 19 e a cui ha aderito l’Ordine dei medici di Bari. La campagna, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, oltre che in affissione nelle strade del capoluogo, sarà diffusa anche sui i canali social con brevi clip video.



Le immagini fotografiche color seppia che campeggiano sui poster evocano malattie ed epidemie del passato, come il vaiolo, che ha mietuto dai 300 ai 500 milioni di vittime solo nel Novecento. Malattie sconfitte o addirittura eradicate dalla diffusione delle pratiche vaccinali.

“Con la campagna abbiamo voluto rammentare l’esempio della difterite e delle terribili epidemie da vaiolo, per ricordare a tutti come la vaccinazione sia una conquista della scienza al servizio dell’umanità e abbia permesso di porre fine a malattie mortali o invalidanti. - commenta Filippo Anelli, Presidente della Fnomceo e dell’Omceo Bari - “Come è accaduto in passato per queste malattie, oggi il vaccino contro il Covid 19 ci permetterà di tutelare la vita e la salute di tutti e di uscire finalmente dall’incubo pandemico. Quindi, come medico e cittadino, l’invito che faccio a tutti è di non avere timore, di affidarsi alla scienza e di vaccinarsi”.