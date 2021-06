Caldo e attesa per il vaccino, code agli hub baresi per la ripresa delle somministrazioni dopo lo stop di ieri

Code all'ingresso dell'hub vaccinale di Valenzano nel giorno di ripresa di tutti i centri di somministrazione dell'Asl Bari dopo lo stop di mercoledì a causa della scarsità di dosi. In tanti erano presenti già dalle otto in una giornata in cui vi è stato il recupero delle prenotazioni fissate per ieri a cui si aggiungono le prime e le seconde dosi prenotate per oggi.

Il grande caldo ha creato non pochi problemi ai vaccinandi: la coda è arrivata anche attorno il palazzetto valenzanese. Le somministrazioni, in ogni caso, procedono regolarmente. I volontari della Protezione Civile hanno distribuito bottigliette d'acqua ai presenti nonché provveduto a rinfrescare l'asfalto con getti d'acqua.

Disagi e proteste si segnalano anche all'hub vaccinale di Carbonara: alcuni cittadini lamentano il troppo caldo nel palazzetto mentre attendono di ricevere la dose. Alcuni di loro avrebbero anche abbandonato l'impianto a causa delle temperature insopportabili.