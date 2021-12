Da giovedì vaccini anti Covid in 151 scuole pugliesi: al via l'ìmmunizzazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni

Saranno, per ora, almeno 151 le scuole pugliesi pronte a trasformarsi in hub vaccinali dal prossimo 16 dicembre per somministrare i vaccini anti Covid a bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Lo rende noto la Regione Puglia sulla base del censimento fatto dal dipartimento regionale Salute in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale.

Le strutture del servizio sanitario regionale sono già al lavoro per iniziare le somministrazioni delle dosi pediatriche (5-11 anni) nelle scuole, negli studi dei pediatri e negli ospedali per i bambini fragili. Intanto, l'87% (3.117.504) dei pugliesi ha ricevuto la prima dose (+2,1% rispetto alla media nazionale), l'81% la prima e la seconda (2.904.710, +2,1% rispetto a media nazionale), il 23% dei pugliesi (828.228) la terza dose (+1,7% rispetto a media nazionale).