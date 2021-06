Avanza la campagna vaccinale in Puglia: al via adesioni per chi vive all'estero

La campagna, compatibilmente con le dosi disponibili, va avanti su tutti i fronti vaccinali aperti, in particolare rispetto ai soggetti vulnerabili per patologia

Sono 3.540.140 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 94.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.738.652. È attiva sul portale La Puglia ti vaccina www.lapugliativaccina.regione. puglia.it la procedura di adesione alla campagna vaccinale dedicata alle persone iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire). Chi aderisce alla campagna potrà ricevere il vaccino in un giorno e in una sede a scelta tra quelle dell'Asl selezionata. È inoltre necessario portare con sé il promemoria, valido come attestazione dell’iscrizione all’Aire.

Intanto nei centri dell'Asl Bari sono stati somministrati poco più di 13.500 vaccini nella giornata del 29 giugno scorso, di cui 3.349 prime dosi e 10.155 seconde. La campagna, compatibilmente con le dosi disponibili, va avanti su tutti i fronti vaccinali aperti, in particolare rispetto ai soggetti vulnerabili per patologia (1.916 dosi nell’ultima giornata) e agli assistiti dei medici di medicina generale (2.996 dosi in 24 ore). Prosegue anche la campagna degli hub interaziendali, riservata ai dipendenti del settore produttivo: 162 vaccinazioni eseguite tra Molfetta, Modugno e Autorità di Sistema Portuale di Bari. Numeri consistenti che fanno salire a oltre 1milione e 72mila le dosi complessivamente inoculate dalla ASL Bari, grazie alle quali il 68% della popolazione residente vaccinabile (da 12 anni in su) ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 34% è completamente vaccinata.