Prosegue la campagna vaccinale tra Bari e provincia: oltre 12mila dosi somministrate in un giorno, più di mille in Fiera

Sono 1.453.733 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia per un dato aggiornato alle 17. Prosegue, dunque, la campagna di immunizzazione che nel territorio dell'Asl Bari ha raggiunto importanti picchi: ieri, 5 maggio, i centri vaccinali dell’azienda sanitaria locale hanno somministrato complessivamente 12.790 dosi, di cui 10.188 prime dosi e 2.602 seconde, suddivise tra over 80, over 70 e 60-69enni.

Vette importanti sono state registrate nell’Hub Fiera del Levante di Bari, con 1.174 somministrazioni, e da parte dei medici di Medicina generale che hanno inoculato 4.592 vaccini (2800 prime dosi, 1792 seconde) in studio, a domicilio o sedi ASL a soggetti over 80, vulnerabili e caregiver; "Il Nucleo Operativo Aziendale e il Dipartimento Assistenza Territoriale - spiega la Regione in una nota - , in coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione, stanno assicurando la regolare distribuzione dei vaccini in tutti i Distretti, in modo da garantire che l’attività dei medici di assistenza primaria si svolga con continuità.

Va avanti anche la campagna vaccinale per i soggetti fragili in cura al Policlinico di Bari. Sono state somministrate oggi negli ambulatori ospedalieri circa 800 tra prime e seconde dosi: a ricevere il vaccino sono stati pazienti diabetici, malati rari, oncologici e soggetti immunodepressi e con patologie neurologiche.