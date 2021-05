A Bari e provincia quasi 15mila somministrazioni in un giorno. Oltre 6mila le vaccinazioni eseguite dai medici di famiglia

Fine settimana di vaccinazioni nella Asl Bari: sfiorate le 15mila vaccinazioni in un giorno. L’8 maggio - come rende noto l'azienda sanitaria locale - i centri vaccinali hanno effettuato 14.931 somministrazioni di cui 8.509 prime dosi per over 70 e 60-69enni e 6.422 richiami per le altre categorie prioritarie.

Importante il contributo garantito dai medici di assistenza primaria con 6.291 somministrazioni (1.044 prime, 5.247 seconde) eseguite in studio, a domicilio o sedi ASL.

Nella mattinata di oggi, il direttore generale Antonio Sanguedolce si è recato negli Hub di Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi per incontrare gli operatori impegnati nelle vaccinazioni: “I numeri della campagna vaccinale – ha detto – stanno crescendo rapidamente grazie al lavoro encomiabile dei nostri medici, infermieri e amministrativi e alla grande sinergia con il mondo del volontariato e gli Enti locali: a tutti dobbiamo un ringraziamento particolarmente sentito”.