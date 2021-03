Venti postazioni, sale d'attesa e percorsi differenziati per gli accessi: apre l'hub vaccini in Fiera, al via le somministrazioni

Allestito nel padiglione 7, è il più grande centro vaccini della Puglia: venti le postazioni previste, con sale di attesa, spogliatoi e percorsi differenziati per operatori sanitari e utenti

E' entrato in funzione questa mattina il grande hub per le vaccinazioni antiCovid alla Fiera del Levante. Sono circa 400 le somministrazioni previste oggi, tra over 80 e operatori sanitari convenzionati.

Allestito nel padiglione 7 del quartiere fieristico, si tratta del più grande centro vaccinale di Puglia. Sviluppato su una superficie di 2300 metri quadrati, il centro è dotato di percorsi differenziati per utenti e operatori sanitari: all’interno 20 postazioni, due sale di preparazione, 4 spogliatoi, 2 sale di attesa, 2 sale osservazione, una sala relax e servizi igienici.

Il modello organizzativo del’hub è stato pensato per seguire gli utenti in ogni singola fase del percorso vaccinale: prevede infatti la fase della accoglienza con triage all’ingresso, misurazione della temperatura¸ verifica della prenotazione, e consegna della modulistica (consenso e anamnesi). Dall’ingresso l’utente viene indirizzato alla fase dell’anamnesi pre-vaccinale e successivamente al ritiro dei moduli firmati del consenso. Una volta verificate le informazioni del vaccinando e terminato il colloquio con il medico, l’utente viene fatto accomodare nella postazione dedicata, dove avviene la somministrazione e inviato all’ area osservazione, prima dell’uscita.

Il padiglione 7 è uno dei 20 hub che la ASL di Bari sta attivando su tutto il territorio provinciale in linea con il piano regionale di somministrazione dei vaccini che già da aprile - dopo la conclusione degli over 80 – sarà aperto ad altre categorie e ad altre fasce di età, come fissato dai criteri regionali e ministeriali di somministrazione.