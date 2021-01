"Priorità al vaccino per insegnanti e personale scolastico": la proposta dell'assessore Romano per bloccare i contagi nelle classi

"La scuola è tutto quello che abbiamo per garantire un futuro ai nostri figli. Per questo, sarebbe opportuno che il Governo inserisse tutti gli insegnanti, gli educatori e i lavoratori del mondo della scuola nella fascia prioritaria dei vaccini". La proposta, lanciata sui social, arriva dall'assessore all'Istruzione del Comune di Bari, Paola Romano. "È inaccettabile - continua - pensare ad un mondo produttivo che non si ferma, ne capisco le ragioni e sono vicina alle tante famiglie in difficoltà, e al contempo vedere le scuole chiuse".