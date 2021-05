La Puglia accelera sulle vaccinazioni ai cinquantenni, Lopalco: "Presto" sarà possibile prenotare

Saranno aperte "prestissimo" le prenotazioni per gli under 60 dei vaccini anti Covid, in particolare per la fascia tra i 50 e i 59 anni dopo la circolare del commissario per l'emergenza epidemiologica, il generale Francesco Paolo Figliuolo: è quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco.

Si tratta di un'apertura, affermano dalla struttura commissariale, inizialmente "graduale" e possibile "dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili". Resteranno, comunque, attive, le priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica,