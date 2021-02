Al via la prenotazione per i vaccini anti Covid agli over 80, ma l'inizio è una beffa. Il centrodestra: "Sito Puglia Salute in tilt"

Forza Italia e Fratelli d'Italia all'attacco: "Nemmeno è trascorsa la prima ora utile per prenotarsi su Puglia Salute che il servizio non è attivo e non c'è possibilità di iscriversi per il vaccino"

"Già nutrivamo più di una perplessità in merito alle prenotazioni dei vaccini agli over 80 per via telematica ma adesso siamo alla beffa: nemmeno è trascorsa la prima ora utile per prenotarsi su Puglia Salute che il servizio non è attivo e non c'è possibilità di iscriversi per il vaccino": la denuncia arriva dai consiglieri regionali di Forza Italia e di Fratelli d'Italia che, in queste ore, hanno raccolto segnalazioni sui disagi della piattaforma online Puglia Salute dove dalle 14 di questo pomeriggio è stata avviata la prenotazione per gli ultraottantenni del vaccino anti Covid che può avvenire anche nelle farmacie e telefonando al Cup. Secondo quanto riferito dal centrodestra, il sito mostrerebbe una schermata nella quale non sarebbe attiva la modalità di iscrizione: "Il servizio è in fase di attivazione" dice un messaggio sulla pagina.

Sulla questione Cup, inoltre, vi sono ulteriori critiche da parte dei consiglieri forzisti: "Chiamandolo - aggiungono gli esponenti dell'opposizione -, il risultato non è molto diverso: c'e' solo una segreteria telefonica che invita a richiamare. Un esempio di inefficienza notevole, che si aggiunge alla recente brutta figura della giunta regionale sulla trasmissione dei dati Covid al ministero complimenti a Lopalco".