In Puglia somministrate oltre 288mila dosi di vaccino anti Covid: utilizzato circa il 74% delle scorte

In Puglia è stato somministrato il 74,4 per cento delle 388.225 dosi di vaccino anti covid consegnate alla regione. Il dato, fornito dal ministero della Salute, e' aggiornato alle 15.30 del 3 marzo 2021. Complessivamente sono state somministrate 170.141 dosi a donne e 118.573 a uomini, per un totale di 288.714

Tra le fasce d'età, al primo posto c'è quella tra i 50 e i 59 anni con 66.529 dosi somministrate, seguita da dalla 40-49 con 54.116, dalla 80-89 con 45,802, la 60-69 con 41.363 e la la 30-39 con 40.226 dosi