La campagna vaccinale della Puglia bocciata dal Financial Times: "Il 98% degli over70 ancora senza somministrazioni"

Il prestigioso giornale britannico che in un reportage sulla campagna di somministrazioni in Italia cita la regione come "esempio più vivido della non funzionale campagna vaccinale" italiana

La campagna vaccinale anti Covid esce decisamente male dal severo giudizio del Financial Times, il prestigioso giornale britannico che in un reportage sulla campagna di somministrazioni in Italia cita la regione come "esempio" di ciò che non funziona.

L'articolo, firmato da Miles Johnson, punta i riflettori sul "98% delle persone tra i 70 e i 79 anni che ancora, alla fine della settimana, aspettavano la prima dose , così come quasi metà degli over 80. Numeri negativi che - prosegue il giornalista - - evidenziano la sfida che sta affrontando il primo ministro Mario Draghi e di come il suo governo sta tentando di riparare agli errori del precedente governo, per garantire che le forniture limitate di vaccini vadano agli anziani e ai più vulnerabili il più rapidamente possibile”. Di fatto, rimarca Johnson, una regione come "esempio più vivido della non funzionale campagna vaccinale" italiana.