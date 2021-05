La Puglia al primo posto in Italia per i vaccini anti Covid ai 60enni: già una dose già per oltre l'80%

In particolare è stato coperto, con una prima somministrazione, l'81,13% della popolazione, un dato che colloca la Puglia al primo posto in Italia. Al momento restano solo circa 74mila dosi, delle quali 53500 Pfizer, 4mila Astrazeneca, 13mila di Moderna e 3.600 di Johnson&Johnson

La fascia di età dei pugliesi tra i 60 e i 69 anni ha ottenuto per almeno l'80% una prima dose del vaccino anti Covid. E' quanto affermano i dati del Ministero della Salute sul monitoraggio della campagna nazionale di immunizzazione.