Puglia sesta per dosi di vaccino ricevute e somministrate. Positivi i dati per la fascia 12-19 anni: immunizzato il 47%

La Puglia è sesta in Italia per vaccinazioni eseguite. con l'89,6% delle dosi ricevute che sono state somministrate. A precederla ci sono l'Emilia Romagna (90,9%), il Molise (91,1%), l'Umbria (89,9%), la Toscana (91%) e la Lombardia (91,3%). A renderlo noto è il Ministero della Salute aggiornando il report vaccinale a questa mattina. Si tratta di 5.582.506 vaccini somministrati dei 6.263.543 consegnati. Il 95,16% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale come il 93,79% di chi ha tra i 70 e i 79 anni. Il 90,30% di chi ha tra 60 e 69 anni ha ricevuto anche la seconda dose come l'81,08% degli under 60 e il 74,17% di chi ha tra i 40 e i 49 anni. Il 66,14% di chi ha tra i 30 e i 39 anni ha completato il ciclo vaccinale come il 66,19% di chi ha tra 20 e 29 anni.

Molto buoni anche i dati tra i minorenni, anche in vista del rientro a scuola ormai prossimo: l 46,89% di chi ha tra 12 e 19 anni ha ricevuto entrambe le dosi mentre il 69,27% ha ricevuto la prima dose.