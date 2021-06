La Puglia supera i 2,5 milioni di vaccini somministrati. Arrivato a Bari altro carico da 50mila dosi di Astrazeneca e Johnson

La Puglia ha superato quota 2,5 milioni di vaccinazioni anti Covid somministrate. Lo afferma il portale regionale Puglia Salute, specificando come alle 9.21 di stamane, le dosi inoculate siano precisamente 2.529.045. Nei prossimi giorni si proseguirà a ritmo elevato.

Ieri pomeriggio vi è stata una maxi consegna per la farmacia dell’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari: sono arrivate 40.900 dosi del vaccino Astrazeneca (in particolare per i richiami) e 14 mila dosi del vaccino monodose Johnson&Johnson, destinate alla distribuzione negli hub vaccinali della Asl di Bari.

Oltre 10mila le somministrazioni quotidiane nell'Asl Bari, 74.500 negli ultimi sette giorni, 841mila dall’inizio della campagna di immunizzazione contro il Covid. La programmazione prevede che le prossime sedute per i ragazzi fragili, attivate oggi, proseguiranno da lunedì in poi e successivamente saranno coinvolti anche i pazienti delle pediatrie ospedaliere di Altamura e Molfetta. In parallelo continuano negli hub le somministrazioni di vaccino per maturandi e fasce di età previste. Nelle ultime 24 ore sempre nel rispetto dei target fissati dal piano regionale sono state somministrate nei centri ASL 10.666 dosi, di cui 8.826 prime dosi e 1.840 seconde.