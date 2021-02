Secondo giorno di prenotazioni del vaccino anti Covid in Puglia: ancora disagi per gli ultra 80enni, sito a rilento e code in farmacia

Secondo giorno di prenotazioni per il Vaccino Covid agli ultra 80enni pugliesi e nuovi problemi: dopo i disagi avvertiti ieri che non hanno comunque fermato le richieste, ben 23mila registrate in sole 6 ore, anche nella giornata di oggi vi sono disguidi che rallentano le procedure. Secondo quanto riferisce l'Ansa, il sistema informatico su Puglia Salute sarebbe molto rallentato e alcuni utenti avrebbero impiegato fino a un'ora per completare le prenotazioni.

Lunghe file anche nelle farmacie di Bari: il portale riservato a questa modalità di prenotazione sarebbe rallentato e gli stessi farmacisti, in diversi casi, avrebbero registrato le adesioni degli anziani con carta e penna.

Fronte vaccini: già inoculate oltre 150mila dosi

Intanto, sul fronte della somministrazione, è stato inoculato il 75,8% delle 200mila dosi già assegnate, secondo i dati del Ministero della Salute aggiornati alle 7.30 di questa mattina. Degli oltre 152mila vaccini somministrati, 88.048 sono andati a donne, 64.275 a uomini. Resta la fascia di eta' compresa tra i 50 e i 59 anni la piu' vaccinata con 40.295 dosi somministrate mentre 4.035 sono state destinate a ultranovantenni. Sono 77 i giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni a cui e' stato somministrato il vaccino.

(Foto Ansa)