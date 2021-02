Oltre 115mila prenotazioni degli over 80 per il vaccino anti Covid in Puglia. Somministrate in totale più di 169mila dosi

Sono oltre 115mila i pugliesi over 80 che si sono prenotati sulle varie piattaforme attivate per la vaccinazione contro il Covid -19. Lo comunica l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco. I dati si riferiscono alle 18 di ieri 16 febbraio.

Complessivamente, secondo il Ministero della Salute, sono state invece somministrate (con dati aggiornati alle 7 di oggi 17 febbraio)169.077 dosi su 201.005 consegnate, pari all'84,1% del totale. In dettaglio 137.774 dosi sono state inoculate a operatori socio sanitari, 15.029 a personale non sanitario, 16.071 a ospiti di rsa, 23 a cittadini over 80. Più precisamente, i vaccinati sono 97.972 donne e 71.105 uomini.