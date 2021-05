Puglia seconda in Italia per dosi di vaccino anti Covid somministrate (93,6). Fino al 2 giugno atteso quasi 1 milione di dosi

Con il 93,6% delle dosi di vaccino somministrate la Puglia è seconda in Italia per vaccinazioni fatte, preceduta solo dal Veneto. È quanto si evince dal monitoraggio giornaliero del ministero della Salute e aggiornato alle 6:13 di oggi. Sono state 1.650.448 le dosi usate a fronte del 1.763.955 consegnate.

Le ultime scorte pari a 39.300 vaccini sono state ricevute nelle scorse ore. Agli over 80 sono andate 397.254 vaccini, 339.759 ai caregiver e soggetti fragili, 237.853 a operatori sanitari e socio sanitari, 48.952 a personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attivita' lavorativa a rischio, 29.490 a ospiti delle Rsa, 273.359 a chi ha un'età compresa tra 70 e 79 anni, 149.150 a chi ha tra i 69 e i 60 anni, 135.218 al personale scolastico, 25.824 al comparto difesa e 13.589 alla categoria altro. Intanto da domani e fino al prossimo due giugno in Puglia dovrebbero arrivare poco più di 982mila dosi di vaccino, secondo quanto afferma una circolare inviata dalla Protezione civile regionale alle Asl.