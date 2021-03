Vaccini ai 'furbetti' in Puglia "frutto di percezioni". L'avvocato del Nirs: "Lacarra non ha dato nomi e circostanze precisi"

E' stato ascoltato in serata dal Nirs, il Nucleo ispettivo regionale sanitario della Regione Puglia, coordinato dall'avvocato Antonio La Scala, il deputato e segretario regionale del Pd, Marco Lacarra, che nel pomeriggio aveva lanciato una denuncia su presunte irregolarità nelle somministrazioni dei vaccini in Puglia.

In particolare, in una nota, Lacarra aveva fatto riferimento a "voci di gravissime crepe nel piano vaccinale", chiedendo "una punizione esemplare per i “furbi” e radiazione per sanitari complici".

"A seguito dell'incarico conferito da Emiliano - dichiara a Baritoday l'avvocato Antonio La Scala - Lacarra è stato ascoltato dal servizio ispettivo regionale. Nel corso dell'ascolto non ha riferito né nomi, né circostanze precise relative alle criticità precedentemente segnalate".