"Lunghe code" e "assembramenti" per entrare nell'hub vaccinale della Fiera: le proteste dei cittadini

Numerose segnalazioni di disagi riguardanti l'hub vaccinale della Fiera del Levante di Bari, sono state postate, questa mattina, sulla bacheca Facebook del governatore Michele Emiliano. Secondo il racconto di alcuni utenti, vi sarebbero state lunghe code in attesa di somministrare i vaccini: "Con appuntamento - sostiene un utente - ma i vaccini non ci sono disponibili. Non si poteva avvisare prima? Famiglie intere ad attendere da ore per avere una risposta fuori dall’hub della Fiera a Bari”.

Simile è anche il racconto di una donna: "Questa mattina ho accompagnato mia madre,77 anni, alla Fiera per la 2 dose di vaccino...assembramento fuori, disordini, centro vaccinale chiuso,qualcuno gridava 'vaccini finiti' - afferma - , nessun messaggio,nessuna chiamata prima,nessuna spiegazione solo: andate via! Non sappiamo quando arriveranno" per un'attesa "sotto il sole" e con 35 gradi all'ombra.