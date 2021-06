Oltre 5mila adesioni per l'open day del vaccino monodose Janssen. L'Asl: "Pronti ad altre giornate dedicate"

Sono cinquemila le persone che hanno aderito all'open day del vaccino monodose Janssen-Johnson & Johnson nei territori dell'Asl Bari. Alla giornata a sportello hanno la possibilità di accedere i cittadini che avevano già una prenotazione insieme a quanti non avevano ancora aderito alla campagna vaccinale (degli over 40), fino ad esaurimento dosi.

La direzione generale della Asl di Bari – vista la inaspettata partecipazione da parte degli utenti e la buona riuscita della operazione – è già al lavoro per programmare eventuali nuove sedute sempre con la formula a sportello per permettere a quanti oggi non hanno potuto ricevere la monodose di recuperare al prossimo turno. All’hub Fiera a Bari in meno di tre ore, dall’apertura dei cancelli alle 8.30 fino alle 11.30. sono state somministrate già quasi 300 dosi Janssen. E in un’ora sono state accolti 450 utenti che stanno procedendo a registrare i propri dati in maniera ordinata per poi attendere il proprio turno.