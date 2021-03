La Puglia e le vaccinazioni anti Covid ai fragili, la Regione: per le somministrazioni con i medici di famiglia si userà Moderna

"Tutte le dosi di vaccino Moderna disponibili e quelle in consegna in questi giorni, al netto delle dosi necessarie per le seconde dosi da somministrare nella settimana di riferimento, devono essere destinate esclusivamente ai medici di Medicina generale che hanno optato per attivita' in studio": è quanto dispone una circolare destinata alle Asl pugliesi e firmata dal capo del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. Lo riporta l'Agenzia Dire.

L'atto spiega che la distribuzione sarò a cura delle aziende sanitarie "in attesa dell'operatività dell'accordo per la distribuzione intermedia e finale dei vaccini anti covid ai medici di Medicina generale da parte delle Farmacie convenzionate" che è in via di perfezionamento.

Secondo quanto si legge nella circolare, le Asl devono "attivare immediatamente un servizio di consegna che, attraverso il dipartimento Cure primarie o il coordinamento dei Distretti socio sanitari, renda disponibile, a partire da oggi mediante le sedi hub vaccinali di riferimento territoriale, ai medici di base che non hanno optato per attività in studio le dosi necessarie per avviare la vaccinazione domiciliare secondo le priorità previste". I

nfine, in ottemperanza a quanto deciso dal commissario straordinario emergenza Covid-19, il generale Francesco Figliuolo si dispone che "in sede di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da Sars-CoV-2, ciascuna Regione o Provincia autonoma proceda alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente ma anche di quello domiciliato nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che impongo uno presenza continuativo nello Regione o Provincia autonoma".