Vaccini di sera per i ragazzi dai 12 ai 19 anni: nel Barese quattordici hub aperti per l'iniziativa

L'hub della Fiera del Levante a Bari, insieme ad altri sparsi sul territorio della provincia: sono in tutto quattordici, nel Barese, i centri vaccinali che aderiscono alle aperture straordinarie serali programmate dalla Regione, nei giorni 14, 15 e 16 gennaio, per le somministrazioni anticovid dedicate a ragazzi e ragazze dai 12 ai 19 anni.

I centri saranno aperti dalle 20 alle 24 e l'accesso alle sedute sarà possibile solo su prenotazione (le agende sono aperte dalle 14 di questo pomeriggio) tramite il portale www.lapugliativaccina.it, i CUP e le farmacie abilitate al servizio FarmaCUP e il numero verde 800 713931, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00.

Di seguito la lista dei centri attivi pubblicata sulla Asl Bari, con i relativi giorni in cui è prevista l'apertura straordinaria:

- Hub Fiera del Levante Bari: Venerdì – sabato – domenica

- Hub Alberobello (via Confine): Venerdì - sabato - domenica

- Hub ex scuola media Nitti Sammichele di Bari (via della Repubblica): Venerdì – sabato - domenica

- Hub Palazzetto dello Sport Triggiano (via Ferrari): Venerdì - sabato – domenica

- Hub Palachicoli Terlizzi (via Cappella dei Chicoli): Venerdì – sabato

- Hub Ruvo di Puglia (via Volta): Venerdì – sabato

- Hub Scuola media Rutigliano Bitonto (via Moschetta): Venerdì – sabato

- Hub Palazzetto Altamura (via Manzoni): Venerdì

- Hub Fiera San Giorgio Gravina (via Spinazzola): Venerdì

- Hub Mola di Bari (c/o SISP via Canudo): Venerdì

- Hub Molfetta (via D’Acquisto): Sabato

- Hub Palasport D’Aprile Polignano (via Conversano): Sabato

- Hub Capurso (via Valenzano): Sabato

- Hub Monopoli (via Arenazza): Sabato