Vaccini a docenti e personale della scuola, in Puglia il 95,34% ha ricevuto almeno una dose. Tra i ragazzi dai 12 ai 19 anni copertura vicina al 52%

In Puglia il 95,34% del personale scolastico ha ricevuto finora la prima (o unica) dose di vaccino: 82.665 persone, su una platea complessiva di 86.706. A rendere noti i dati, che nella giornata di oggi verranno trasmessi dalla Regione al Commissario per l’emergenza Covid19 Figliuolo è il presidente Michele Emiliano. Sono invece 75.490 (87,06%) le persone, tra docenti e personale Ata, che hanno ricevuto la seconda. La percentuale di personale scolastico pugliese non ancora vaccinato si attesta dunque al 4,66%. Per quanto riguarda i dati relativi alla copertura con almeno una dose di vaccino per provincia, queste le percentuali comunicate dalle aziende sanitarie locali: Asl Bari 93,40%; Asl Brindisi 93,22%, Asl BT 96,76%, Asl Foggia 97,33%, Asl Lecce 96,15%, Asl Taranto 95,03%.

Emiliano e Lopalco: "Puglia virtuosa: modello efficiente, andiamo avanti"

"La Regione Puglia si è attivata per tempo - afferma Emiliano - per mettere in sicurezza con il vaccino anticovid il mondo della scuola. Abbiamo raggiunto ad oggi la copertura con prima dose del 95,34% del personale scolastico docente e non docente. E questo grazie a una proficua collaborazione tra le Asl e i Dipartimenti di prevenzione, le scuole e l’Ufficio scolastico regionale, i Comuni. Colgo l’occasione per ringraziare tutti per la grande efficienza dimostrata. Il modello è stato quello di organizzare sedute dedicate di vaccinazione scuola per scuola, classe per classe. Un modello che abbiamo sperimentato con successo anche con i maturandi e che da lunedì replicheremo con tutti gli studenti dai 12 anni in su. Il lavoro continua, non ci siamo fermati mai nemmeno ad agosto, andiamo avanti così". "Il vaccino è la più importante arma che abbiamo per contenere e superare i rischi della pandemia - dichiara l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - la Puglia nel suo complesso ha risposto sin dall’inizio molto bene alla campagna, la macchina organizzativa che abbiamo messo in piedi ci consente di essere stabilmente in cima alla classifica delle regioni con la migliore capacità vaccinale. Anche la copertura del personale scolastico è virtuosa. Da lunedi la nostra attenzione si concentrerà sulla platea degli studenti che chiameremo a vaccinarsi uno ad uno. Partiamo già con dati incoraggianti: nella fascia dei pugliesi di 12-19 anni il 51,8%, che corrisponde a 166.506 giovani, hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino. Sopra la media nazionale che è del 47,2%. Questo è il segno dell’immenso e capillare lavoro che stiamo portando avanti come sanità pugliese in sinergia con la protezione civile regionale". "In Puglia la platea del personale scolastico è di 86.706 persone - dichiara l’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo - aver raggiunto una percentuale del 95,34 di copertura con prima dose indica la grande adesione del mondo della scuola alla campagna vaccinale. Un segnale che ci fa ben sperare nella ripartenza in sicurezza delle lezioni. Il lavoro non si ferma, proseguiremo con grande attenzione e in sinergia con l’ufficio scolastico regionale a vaccinare gli studenti over12 a partire dal 23 agosto".

No vax e impossibilitati a ricevere il vaccino: "Impossibile distinguere percentuali"

"Il Dipartimento di Promozione della Salute - spiega il direttore Vito Montanaro - ha comunicato alle istituzioni scolastiche e alle aziende sanitarie, le richieste di informazioni da parte del Commissario Straordinario per l’emergenza, indicazioni che includono l’acquisizione degli elenchi del personale scolastico pugliese con contestuale verifica dell’adesione alla profilassi vaccinale. Ma a seguito dell’intervento del Garante della privacy non è stato possibile soddisfare questa specifica richiesta del Commissario Straordinario per l’emergenza. Quindi non siamo in grado di dire all’interno di quel 4,66% di non vaccinati quanti siano i soggetti impossibilitati ad aderire alla campagna vaccinale e quelli che invece hanno manifestato la volontà di non aderire alla campagna vaccinale anti covid, ma si tratta comunque di un numero assolutamente limitato".

La campagna vaccinale per i ragazzi 12-19 anni

Complessivamente, raggiungono oggi quota 5.185.450 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.46 dal Report del Governo nazionale), il 93,6% quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.538.879. Sono più di 5mila i giovanissimi tra i 12 e 19 anni che hanno ricevuto il vaccino negli ultimi giorni grazie all’iniziativa della ASL Bari. Le sedute ad accesso libero, negli hub attivi in questo periodo, hanno permesso incrementi significativi. Tra i 12-19enni la copertura vaccinale con prima dose è salita dal 58% al 63% in una settimana e dal 28% al 30% con ciclo completo. Due punti in più, dal 72% al 74% con prima dose, anche per 20-29enni e 30-39enni, i quali hanno completato il ciclo vaccinale rispettivamente per il 48% e il 59%. Nel complesso la campagna vaccinale della ASL Bari, con oltre 1 milione e 712mila dosi somministrate, ha raggiunto livelli di copertura molto elevati nelle diverse fasce di popolazione e in tutti i 41 comuni dell’Area metropolitana. L’83% dei cittadini in età vaccinabile, da 12 anni in poi, è stata vaccinata con almeno una dose, mentre il 70% ha completato il ciclo di immunizzazione. Nella città di Bari le percentuali salgono sino all’84% con prima dose e 71% con ciclo ultimato.