Terminati i vaccini Pfizer, chiusi per un giorno 17 hub baresi. Il nuovo carico da 241mila dosi è atteso per oggi

Sono rimasti chiusi, a causa di carenza delle dosi, 17 degli 22 hub vaccinali Covid di Bari e provincia. Per questa ragione l'Asl, nei giorni scorsi, aveva rimandato gli appuntamenti previsti per il 23 giugno. Le somministrazioni sono state in gran parte riprogrammate per domani, ma anche per il 25 e il 29 giugno.

Il nuovo carico di 241mila dosi Pfizer è atteso in tarda mattinata nel centro di stoccaggio dell'ospedale Di Venere di Carbonara da dove poi le dosi saranno distribuite alle altre province. Ad oggi risultano in giacenza in Puglia circa 146mila dosi di vaccini, quasi tutte però sono AstraZeneca con 118mila.