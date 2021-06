Al via la prenotazione del vaccino per i 30enni pugliesi: si aprono le liste per le classi dal 1992 al 1996

Sarà attiva dalle 14 la possibilità, per gli under 30 pugliesi, di prenotare la propria dose di vaccino anti Covid. Da oggi, infatti, è possibile registrarsi e selezionare il proprio appuntamento per i nati dal 1992 al 1996. Le prenotazioni potranno avvenire tramite i canali del sito www.lapugliativaccina.regione. puglia.it, del numero verde 800713931 (lunedì – sabato 8-20) e delle farmacie convenzionate con il sistema FarmaCup. Sarà possibile selezionare il luogo dove effettuare la vaccinazione.

Per le altre fasce ancora non attive, si dovrà attendere le 14 del 9 giugno per i nati dal 1997 al 2001 e l'11 giugno (sempre dalle 14) per le classi dal 2002 al 2005, andando in questo modo a coprire tutti fino ai 16enni.